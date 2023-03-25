Стокгольм, 25 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Финляндия, вероятно, сможет вступить в НАТО раньше Швеции, несмотря на то, что страны одновременно подали заявки. Об этом 25 марта заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции Умеренной коалиционной партии, лидером которой он является.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Сейчас всё говорит о том, что Финляндия вступит раньше Швеции», — сказал Кристерссон.

При этом ранее финский министр обороны Микко Савола заявил, что Хельсинки заинтересованы в том, чтобы обе страны, Финляндия и Швеция, вступили в Североатлантический альянс одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление Финляндии и Швеции в НАТО не одобрили только две страны из данного блока: Венгрия и Турция. Анкара начала процедуру согласования вопроса по Финляндии, но имеет претензии к Швеции, так как там власти согласовали проведение акции, на которой сожгли Коран.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что одобрение заявки Швеции возможно до саммита НАТО, запланированного на июнь 2023 года, но это зависит от Стокгольма. Ранее Анкара потребовала экстрадиции из Швеции лиц, которых в Турции считают террористами.