В парламент Турции внесен протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Анкара, , 21:46 — REGNUM Правительство Турции внесло в парламент протокол о вступлении Финляндии в НАТО, передают 17 марта национальные СМИ.

Парламент Турции © Zuma/TASS

Ранее 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны вскоре начнут процесс ратификации по вступлению Финляндии в НАТО. Хельсинки продемонстрировал готовность выполнять свои обязательства, в том числе перед Анкарой, сказал он.

Что касается Швеции, чье вступление в НАТО тоже зависит от Турции, то Анкара будет ориентироваться на действия самого Стокгольма, добавил Эрдоган.

Как сообщалось ранее, об аналогичном решении — рассмотреть финскую заявку на вступление в НАТО отдельно от шведской — заявили также в парламенте Венгрии.