Варшава, 25 марта, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Митингующие в Польше шахтёры провели акцию протеста из-за европейской директивы о сокращении выбросов метана. Во время «траурного» шествия участники акции принесли деревянный гроб с портретами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и экоактивистки Греты Тунберг, сообщает ABC News.

Кадр из видео Деревянный гроб с портретами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и экоактивистки Греты Тунберг

Сотни шахтёров скандировали «Воры!», использовали дымовые шашки и сирены. В центре Варшавы временно перекрыли движение транспорта.

Члены профсоюза «Солидарность 80», которые приняли участие в протесте, заявили, что рекомендации ЕС по климату о значительном сокращении выбросов метана приведут к закрытию большинства шахт, и тысячи людей потеряют рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Польши крайне негативно отреагировали на акцию, которую украинские беженцы устроили в Кракове. На митинге, который прошёл на главной площади города, участники держали в руках флаг экстремисткой организации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Флаг был продемонстрирован в эфире местного телевидения, и никакой реакции от местной полиции на это не последовало.

Массовые протесты проходят и во Франции. Принятая в парламенте без голосования пенсионная реформа во Франции вызвала волну протестов. Участники демонстрации выступают против повышения пенсионного возраста. Акция 23 марта собрала более 1 млн участников по всей стране. По официальным данным, в Париже насчитали 119 тыс. протестующих. Комментируя протесты, французский лидер Эммануэль Макрон спросил граждан, неужели кто-то может думать, что ему «в удовольствие проводить эту реформу». Он выразил сожаление, что жители республики так и не осознали «необходимость проведения этой реформы».