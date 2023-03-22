Макрон: то, как проходит пенсионная реформа во Франции, нисколько не радует

Париж, , 16:05 — REGNUM Не все во Франции осознали необходимость пенсионной реформы, и то, с какими трудностями она проходит, не может радовать, заявил 22 марта президент страны Эммануэль Макрон в эфире France 2.

Протест Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя протесты в стране из-за повышения пенсионного возраста, французский лидер спросил, неужели кто-то может думать, что ему «в удовольствие проводить эту реформу».

«Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковёр?» — спросил Макрон, добавив, как ему жаль, что граждане так и не осознали «необходимость проведения этой реформы».

Напомним, во Франции, несмотря на протесты, принимают реформу, повышающую возраст выхода на пенсию до 64 лет (то есть на два года). В стране профсоюзы и другие организации провели уже восемь протестных мероприятий, и на завтра, 23 марта, готовится новое.

В России обратили внимание на бесцеремонное обращение силовиков с протестующими. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала действия полиции, применяющей слезоточивый газ и водомёты, жестокими, а требования французских трудящихся — законными.