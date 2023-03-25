* УПА — запрещённая в России организация

Варшава, , 12:36 — REGNUM Жители Польши крайне негативно отреагировали на акцию, которую украинские беженцы устроили в Кракове. На митинге, который прошёл на главной площади города, участники держали в руках флаг экстремисткой организации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Читатели польского издания Kresy возмутились тем, что бандеровский флаг был продемонстрирован в эфире местного телевидения, и никакой реакции от местной полиции на это не последовало. В комментариях они назвали произошедшее плевком в лицо полякам, и предложили депортировать украинцев, запретив им въезд в Польшу.

«Можете ли вы представить, чтобы в серьёзном государстве, например, в Израиле, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы с поляками?» ― недоумевает пользователь Mirosław Wicherek.

Lukasz Kozi в свою очередь призвал «ходить на протесты этих дедов и рвать эти тряпки, а не просто обсуждать в интернете». Ещё один комментатор напомнил о принятии в Польше в 2018 году закона о запрете бандеровской идеологии.

Комментаторы также поинтересовались, где государственная прокуратура и суды, которые преследуют за правду польских патриотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе жители Польши потребовали от представителей властей повлиять на организаторов частых пикетов украинцев на главной площади польского Кракова. Они призвали «немедленно прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова».

Недовольные поляки назвали действия украинских беженцев шокирующими, в том числе потому, что они выкрикивают бандеровские лозунги. Такое поведение под флагами Польши они назвали «оскорблением того, что свято для поляков».

В феврале польские граждане раскритиковали возложение венка к мемориалу с изображением флага Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министром обороны и вице-премьером Польши Мариушем Блащаком в Киеве. Они возмутились не только снимками, но и отсутствием каких-либо пояснений от польских властей. Позднее минобороны удалило все резонансные фотографии с официальных сайтов и соцсетей.

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