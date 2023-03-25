Вашингтон, 25 марта, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает, что сближение России и Китая «сильно преувеличено». Об этом Байден заявил журналистам, комментируя состоявшуюся в Москве встречу российского и китайского лидеров.

Sean Kilpatrick/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Я не отношусь легкомысленно к Китаю, России, но думаю, что мы сильно преувеличиваем, — сказал глава США. — Китай собирается начать поставки оружия в Россию… И ничего еще не сделал».

По его словам, Америка гораздо успешнее в формировании коалиций. В качестве примера Байден привёл QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи.

«Давайте на всё смотреть в перспективе», — добавил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что сближение Москвы и Пекина свидетельствует о стратегической ошибке администрации президента Джо Байдена. На его взгляд, американские власти потерпели неудачу, позволив русским и китайцам объединиться.

С 20 по 22 марта председатель КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве. Между Россией и Китаем был подписан ряд совместных заявлений, соглашений и меморандумов, в том числе «Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» и «Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года». Западные политики и СМИ, в частности, расценили общение лидеров двух стран как завершение формирования оси Москва — Пекин.

На Западе отмечают, что, независимо от исхода украинского конфликта, следует серьезно отнестись к заявлению президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина о союзе без границ. Американский политик Джон Болтон считает, что образуется ось Россия — Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Если посмотреть на карту, на географию — это то, к чему нужно относиться серьезно, отметил он.