Экс-советник ЦРУ не исключил ввода войск НАТО на Украину при её поражении

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Если украинская армия потерпит поражение, НАТО может ввести на территорию Украины свои войска, заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс, сообщает Daily Reckoning.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сценарий поражения Киева не исключён, считает Рикардс, в частности, потому что у ВСУ недостаточно артиллерийских снарядов. У стран НАТО их не так много, чтобы восполнить этот дефицит.

Он отметил, что в России идёт при этом стабильное снабжение войск боеприпасами. По его словам, идёт «война чисел» и на поле боя эта разница наглядно проявляется.

В случае поражения ВСУ Вашингтон окажется в ситуации геополитической катастрофы, заявляет Рикардс, сравнивая это поражение с итогом войны во Вьетнаме.

Рикардс призвал не думать, что в случае поражения Киева из Белого дома позвонят в Кремль и скажут президенту России Владимиру Путину: «Ок, ты выиграл».

«Если Россия окажется на пороге победы, союзники могут пойти на отчаянный шаг, например ввести войска на Западную Украину под каким-нибудь гуманитарным предлогом», — заявляет Рикардс.

Оправданием в этом случае стала бы необходимость «предотвращения военных преступлений России против гражданского населения или что-то в этом роде». В итоге это «подготовило бы почву для прямого столкновения с российскими войсками», отмечает Рикардс.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер 22 марта, давая прогноз о дальнейшем развитии событий на Украине, заявил, что ВСУ неминуемо проиграют в случае потери Артёмовска в ДНР. Аналогичного мнения придерживаются в Британии.