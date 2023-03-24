Москва, 24 марта, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили свыше 380 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга 24 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО

«Огнём артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап, а также 2 самоходные гаубицы «Гвоздика», — указал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили склад с беспилотниками ВСУ в Одесской области.