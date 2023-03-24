Москва, , 14:34 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации уничтожили склад с беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что ангар с украинскими дронами был ликвидирован в Одесской области.

«В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами украинских войск», ― говорится в новой сводке, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее подразделения Вооружённых сил России нанесли удары по территории аэродрома «Школьный», расположенного в Одессе. Здесь были поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области.