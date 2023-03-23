Москва, 23 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Реакция России на вступление Финляндии в НАТО будет соизмеряться с военной деятельностью на территории этой страны. Пока процесс вступления в альянс не завершён, в дальнейшем же РФ будет учитывать конкретную ситуацию в случае изменения в конфигурации сил. Об этом 23 марта заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя подписанные президентом Финляндии Саули Ниинистё законы о вступлении страны в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Процесс пока не завершен юридически, протокол о присоединении должен быть ратифицирован всеми государствам — членами альянса. Но, как уже объявлялось в том числе на самом высоком уровне, мы свою реакцию будем соизмерять с конкретной военной деятельностью, которую НАТО будет осуществлять на территории этой страны», — заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 марта Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в НАТО. До этого за вступление в Североатлантический альянс проголосовал парламент Швеции.