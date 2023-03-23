Президент Финляндии Ниинистё подписал законы о вступлении в НАТО

Хельсинки, , 15:23 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении в НАТО. Подписание произошло в ходе заседания правительства 23 марта.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно повестке заседания, президент подписал «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала. Приверженность вышеупомянутым соглашениям». Подписание закона стало финальной точкой в ратификации необходимых документов на национальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Швеции проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. Это решение было одобрено большинством голосов. За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов Швеции.

Официальное заявление правительства Финляндии о вступлении в НАТО было опубликовано 15 мая 2022 года. Парламент одобрил это решение, когда 188 депутатов проголосовали за вступление в альянс. К настоящему моменту финскую заявку в НАТО одобрили 28 из 30 стран. Одобрять заявку на вступление в НАТО Финляндии не торопятся Венгрия и Турция.