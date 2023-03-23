Москва, 23 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В 2022 году в России существенно увеличился выпуск востребованного вооружения и военной техники. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность России

Как напомнил премьер-министр, осенью 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, а также других войск, воинских формирований и органов.

«В короткие сроки были сверены реальные потребности силовых ведомств. Сопоставили их с имеющимися производственными возможностями. Определили приоритетность поставок и целевые задания. Предприятиям-поставщикам помогли с выстраиванием межзаводской кооперации. Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники», — рассказал Мишустин.

Кроме того, он уточнил, что эти меры способствовали выполнению задач по поставкам необходимых российским военным бронежилетов, шлемов, аптечек первой помощи, а также позволили обеспечить потребности Минобороны и других силовых ведомств в оружии и военной технике.

«По отдельным позициям, где ещё наблюдаются сложности, — принимаем оперативные решения», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что развитие российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в последний год идёт от потребностей спецоперации. По его словам, большинство предприятий работают в три смены, «с колёс».