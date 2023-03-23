Медведев: развитие российского ВПК идёт от потребностей СВО

Москва, , 10:44 — REGNUM Развитие российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в последний год идёт от потребностей спецоперации. Об этом заявил 23 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, большинство предприятий работают в три смены, «с колёс».

«ВПК раскочегарился, работает активно <…> производит самые современные российские виды вооружений», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза уточнил, что российский ВПК изменился. Безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени, добавил Медведев. Он уточнил, что сейчас ВПК уже идет от потребности специальной военной операции.

«Самое главное — выпускать сейчас это всё в необходимых объёмах», — отметил Медведев, добавив, что для этого запускаются новые производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ВПК Украины обнуляется, а у России эти мощности растут. Путин отметил, что собственной базы на Украине скоро не останется. При этом российский ВПК растет. Глава государства особо подчеркнул, что руководство России не будет развивать ВПК в ущерб другим отраслям экономики.