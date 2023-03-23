Москва, 23 марта 2023, 10:44 — REGNUM Развитие российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в последний год идёт от потребностей спецоперации. Об этом заявил 23 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, большинство предприятий работают в три смены, «с колёс».

«ВПК раскочегарился, работает активно <…> производит самые современные российские виды вооружений», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза уточнил, что российский ВПК изменился. Безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени, добавил Медведев. Он уточнил, что сейчас ВПК уже идет от потребности специальной военной операции.

«Самое главное — выпускать сейчас это всё в необходимых объёмах», — отметил Медведев, добавив, что для этого запускаются новые производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ВПК Украины обнуляется, а у России эти мощности растут. Путин отметил, что собственной базы на Украине скоро не останется. При этом российский ВПК растет. Глава государства особо подчеркнул, что руководство России не будет развивать ВПК в ущерб другим отраслям экономики.