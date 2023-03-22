Лавров: прокурор МУС только выполняет заказы Запада и игнорирует преступления США

Москва, , 15:51 — REGNUM Только выполнением заказов стран Запада занимается прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан, который при этом игнорирует преступления, совершаемые государствами — участниками НАТО. Об этом 22 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

«Сейчас Международный уголовный суд возглавляет прокурор, который является натурализованным англосаксом, я так скажу, и который, конечно же, как мы все могли убедиться, выполняет заказы своих хозяев, которые запрещают этому органу заниматься расследованием преступлений стран — членов НАТО и натравливают его на выискивание надуманных предлогов, несуществующих фактов, для того чтобы продвигать повестку дня так называемого коллективного Запада», — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что он уверен в том, что такое поведение США не устраивает никого, включая большую часть американских союзников, а также оно не может привести ни к чему хорошему.

Также глава МИД указал, что нельзя претендовать на исключительность, часто нарушая международное право и созданные самим собой правила, а также всё время вмешиваясь в любое дело в любой части мира «под непонятными предлогами, за исключением желания доминировать везде, в ущерб накоплению огромных проблем внутри Соединённых Штатов, которыми все-таки кто-то должен заниматься».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте Международного уголовного суда в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой якобы за «совершение военных преступлений на Украине», а именно спасение детей с территорий, где ведутся боевые действия.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле совершенно спокойно отнеслись к незаконному и не имеющему для РФ силы решению МУС. Комментируя это решение МУС, российский МИД заявил, что решения данного суда не имеют никакого значения для России, так как она не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Юрисдикцию МУС, который был учреждён на основе принятого в 1998 году Римского статута и официально начал свою работу с июля 2002 года, помимо России, не признают также США, Китай, Индия, Израиль и Иран.