Шойгу рассказал, что в ВВО пропустили через переправы во время паводков более 15 тыс. человек

Москва, , 15:20 — REGNUM Через три переправы в Восточном Военном округе (ВВО) в Республике Бурятии, Приморском крае и Амурской области во время паводков было пропущено более 15 тыс. местных жителей и 10 тыс. единиц техники. Об этом 22 марта рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Паводок © Алексей Сухоруков/РИА Новости

По словам Шойгу, российские военные осуществляют реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, а также во время паводков оказали помощь гражданскому населению в трёх регионах.

«Через три переправы — в Республике Бурятия, Приморском крае и Амурской области — обеспечен пропуск свыше 15 тыс. местных жителей и 10 тыс. единиц техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что порядка 400 единиц современных и модернизированных образцов техники было получено Восточным военным округом (ВВО) в 2022 году. В это число входят атомный подводный крейсер, истребители пятого поколения Су-57, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и береговой ракетный комплекс «Бал».