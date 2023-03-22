Москва, 22 марта, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Порядка 400 единиц современных и модернизированных образцов техники было получено Восточным военным округом (ВВО) в 2022 году. Об этом 22 марта рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57

«Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около 400 единиц современных и модернизированных образцов техники», — сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что в это число входят атомный подводный крейсер, истребители пятого поколения Су-57, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и береговой ракетный комплекс «Бал».

Также Шойгу указал, что с целью создания сплошной зоны контроля надводной обстановки возле Курильских островов с декабря 2022 года на острове Парамушир начал боевое дежурство дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион».

Кроме того, он добавил, что воинские части и соединения ВВО продолжают укомплектовываться офицерскими кадрами, уточнив, что в 2022 году в округе было назначено на офицерские должности свыше 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Он уже дал поручение представить девушек к государственным наградам.