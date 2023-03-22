Москва, 22 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. По итогам встречи президента РФ Владимира Путин с председателем КНР Си Цзиньпином достигнуты договоренности об активизации взаимодействия по приоритетным направлениям. Об этом 22 марта сообщает Telegram-канал правительства России.

Иван Шилов Михаил Мишустин

Сообщается, что стороны договорились об увеличении торговли и инвестиций, обновлении транспортно-логистической системы, кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий, финансовой сфере.

На межправительственном уровне будет подготовлен «План-2030», который в ближайшее время будет утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и новым премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Уточняется, что работа организована в пяти российско-китайских межправительственных комиссиях под руководством профильных вице-премьеров.

«Уже осенью текущего года на 28-м таком мероприятии мы с господином Ли Цяном обсудим ход совместной работы по выполнению решений наших президентов», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали 21 марта в Москве ряд документов о сотрудничестве. Подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, широкие перспективы сотрудничества открываются и в газовой сфере, указал Путин.