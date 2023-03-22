Москва, 22 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Утверждение агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин не дал явного согласия президенту России Владимиру Путину на наращивание поставок российского газа в Китай, похоже на вброс, причём малоквалифицированный. Об этом 22 марта журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

Официальный представитель Кремля отметил, что Bloomberg «даёт сообщения, но не указывает ни источник, ничего».

«Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая», ― подчеркнул Песков.

Он напомнил, что главы двух государств в ходе прошедших переговоров обсуждали наращивание поставок российского газа.

На встрече было заявлено, что Россия готова бесперебойно поставлять в Китай нефть и газ как по контрактам, так и сверх оговоренных объемов. Кроме того, отмечалось, что все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» почти согласованы.

Напомним, ранее Bloomberg заявил, что в ходе визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин якобы воздержался от предложений относительно роста закупок российского газа. Как отмечается в статье, китайский лидер якобы не дал ни «явного согласия», ни «даже намёка» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2», который должен связать российские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным таможни Китая, Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в КНР. Так, за первый месяц 2023 года в КНР было поставлено 2,7 млрд куб. м. российского газа.

21 марта резидент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве. Российский лидер указал, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, широкие перспективы сотрудничества открываются и в газовой сфере. Будут расширяться поставки СПГ.