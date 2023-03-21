Москва, 21 марта, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров не удивится, если Лондон начнёт поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном, так как «они уже потеряли свои ориентиры». Заявление министра 21 марта опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я не удивлюсь такому развитию событий, если это на самом деле произойдёт, но нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится», — сказал Лавров.

Он также отметил пагубное влияние «англосаксов» на весь остальной Запад. По мнению Лаврова, они себя возомнили гегемонами и подрывают стабильность в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. На это министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что надо будет подумать, как Москве следует ответить на подобное. Он также отметил радиоактивную опасность таких снарядов.