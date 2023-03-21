Шойгу о планах Лондона поставить Киеву боеприпасы с ураном: «Пройдена ещё одна ступенька»

Москва, , 19:01 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя инициативу Великобритании поставлять Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, заявил, что России придётся подумать, чем ответить.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Шойгу напомнил, что существуют свидетельства того, что применение таких боеприпасов вредит здоровью.

«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — заявил Шойгу журналистам, отвечая на вопрос, стал ли мир на шаг ближе к ядерному столкновению из-за планов Лондона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этот день заявил, что не удивится поставкам Великобританией на Украину боеприпасов, так как Запад уже потерял ориентиры в том, что касается их действий, и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире.

Президент России Владимир Путин при этом подчеркнул, что российская сторона будет вынуждена отреагировать в случае, если Великобритания поставит Украине снаряды с обеднённым ураном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что такое оружие наносит вред не только тем, против кого его применяют, но и местным жителям, провоцируя онкологические заболевания.