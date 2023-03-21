Москва, 21 марта, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Си Цзиньпин пригласил посетить Китай в 2023 году не только российского президента Владимира Путина, но и главы российского правительства Михаила Мишустина. Об этом стало известно 21 марта по итогам переговоров с российским премьер-министром в Доме правительства. Китайский лидер отметил, что рад познакомиться с Мишустиным: из-за пандемии визиты несколько лет были невозможны.

Цитата из видео Правительства РФ Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином

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Российский премьер отметил, что инвестпортфель межправительственной «инвестиционной» комиссии РФ и КНР насчитывает 79 проектов на сумму свыше 165 млрд долларов. А в 2023 году РФ и КНР доведут товарооборот до 200 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, у председателя КНР Си Цзиньпина, заявившего накануне, что курс Китая на стратегическое сотрудничество с Россией остается прежним, сегодня, 21 марта, ещё один насыщенный день в Москве. Большом Кремлевском дворце состоятся его официальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. После церемонии представления делегаций двух стран состоятся два раунда переговоров, подписание документов, заявления глав государств для прессы и государственный обед.

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