Москва, , 18:45 — REGNUM В Китае сильная экономика и управление. По эффективности она превосходит экономики многих других стран мира. Такое заявление 20 марта во время неформальной встречи в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином сделал президент России Владимир Путин.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем в других странах», ― указал российский лидер.

Он также добавил, что это «очевидный факт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние годы Китай сделал колоссальный рывок в развитии, что этот факт вызывает естественный интерес и даже зависть.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что между Россией и Китаем должны быть тесные взаимоотношения. Он также подчеркнул, что Пекин уделяет большое внимание развитию российско-китайских отношений.

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