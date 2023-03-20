Москва, , 17:10 — REGNUM Первый государственный визит после переизбрания на пост лидера КНР председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, как и десять лет назад, совершил в Москву. Об этом факте китайский лидер напомнил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 20 марта.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин © Михаил Климентьев/РИА Новости

«Мне очень приятно по вашему приглашению ещё раз посетить Россию с государственным визитом, тем более, сразу после моего очередного переизбрания председателем КНР, и в качестве первой страны для визита я выбрал Россию», ― сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что между Россией и Китаем должны быть тесные взаимоотношения.

«Китайская сторона высоко ценит отношения с Россией. Они обладают исторической логикой», ― отметил он.

Глава КНР также отметил, что Пекин уделяет большое внимание развитию российско-китайских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что рад лично поздравить своего «дорогого друга» с переизбранием на пост главы Китайской Народной Республики.

Напомним, 10 марта Всекитайское собрание народных представителей единогласно переизбрало Си Цзиньпина на пост председателя КНР, он будет занимать эту должность ещё пять лет. Выборы состоялись путём тайного голосования в ходе пленарного заседания. Си Цзиньпин стал первым председателем Китая, которого избрали на третий срок.