Си Цзиньпин стал первым председателем Китая, избранным на третий срок

Пекин, , 06:37 — REGNUM Всекитайское собрание народных представителей единогласно переизбрало Си Цзиньпина на пост председателя КНР, он будет занимать эту должность еще пять лет.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Выборы состоялись 10 марта путем тайного голосования в ходе пленарного заседания. Си Цзиньпин стал первым председателем Китая, которого избрали на третий срок.

Его также переизбрали на должность главы Центрального военного совета КНР, ответственного за руководство и командование всеми видами китайских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Си Цзиньпин в третий раз стал генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК). Кроме того, тогда его в третий раз переизбрали на пост председателя Военного совета центрального комитета (ЦК) КПК.