Пекин, 19 марта, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом созидательного сотрудничества между крупными державами. Такое мнение российский лидер высказал в статье, опубликованной китайским изданием «Жэньминь Жибао», сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах», — отметил Путин.

Он признался, что в России есть большие ожидания от визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина и предстоящих переговоров с ним. Приезд китайского лидера Путин считает подтверждением особого характера российско-китайского партнёрства, «которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга».

Президент России выразил уверенность в том, что грядущие переговоры станут импульсом для развития сотрудничества между странами, и назвал визит Цзиньпина возможностью «увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые тёплые отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву 20–22 марта. Анонсировано подписание важных документов и обсуждение актуальных вопросов развития стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.