МИД КНР: визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран

Пекин, , 10:19 — REGNUM Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран, заявили 17 марта в МИД Китая.

Председатель Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что во время визита Си Цзиньпина в Россию стороны проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Пекин будет «придерживаться объективной позиции по ситуации на Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву 20–22 марта.

В Кремле заявили, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы развития отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Кроме того, главы государств подпишут ряд важных двусторонних документов.