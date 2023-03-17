МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в Россию 20–22 марта
Пекин, 17 марта 2023, 10:19 — REGNUM Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран, заявили 17 марта в МИД Китая.
Отмечается, что во время визита Си Цзиньпина в Россию стороны проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Пекин будет «придерживаться объективной позиции по ситуации на Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров».
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву 20–22 марта.
В Кремле заявили, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы развития отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Кроме того, главы государств подпишут ряд важных двусторонних документов.