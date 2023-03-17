Москва, 17 марта, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву 20–22 марта, об этом 17 марта сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«20–22 марта 2023 года по приглашению президента РФ Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы развития отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Кроме того, главы государства подпишут ряд важных двусторонних документов.

Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

В МИД КНР в свою очередь подтвердили, что Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20–22 марта. Там отметили, что во время визита председателя КНР в Москву лидеры двух стран проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Пекин будет «придерживаться объективной позиции по ситуации на Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву.