Песков о визите Си Цзиньпина в Москву: своевременно сообщим
Москва, 16 марта 2023, 12:48 — REGNUM Кремль своевременно сообщит о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом 16 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Своевременно сообщим», — сказал Песков в ответ на вопрос о сроках визита китайского лидера.
Напомним, 13 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует приехать с визитом в Москву на следующей неделе.
14 марта Песков отметил, что обычно такие визиты анонсируются одновременно по взаимной договорённости сторон.