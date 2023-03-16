Киев, , 14:33 — REGNUM Купольные кресты на Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре почернели после того, как раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) провела там богослужение. Об этом наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил в обращении к украинским властям.

В Киево-Печерской лавре Марина Захарова © ИА REGNUM

Трапезную церковь и главный храм лавры — Успенский собор — власти Украины в начале января текущего года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По словам митрополита Павла, до «святотатства» раскольников кресты над Трапезной церковью были жёлтыми.

«Надо беречь святую соборную апостольскую церковь», — сказал митрополит, пояснив, что на это указывает почернение крестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти обязали монахов УПЦ освободить здания на территории заповедника «Киево-Печерская лавра» до 29 марта. Они якобы нарушили условия пользования государственным имуществом.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи смогут остаться, если перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал действия украинских чиновников репрессиями в отношении монахов.