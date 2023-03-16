Москва, 16 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает действия Киева в отношении Киево-Печерской лавры и призывает международные организации оказать влияние на Украину, чтобы положить конец гонениям Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что руководство России решительно осуждает действия киевского режима в отношении Киево-Печерской лавры, поскольку они грубо нарушают права и дискриминируют миллионы православных христиан.

«Мы обращаемся к профильным международным организациям с просьбой оказать необходимое влияние на власти Украины, чтобы положить конец гонениям и произволу в отношении Украинской православной церкви (УПЦ)», — заявила дипломат, отметив, что «не исключено и применение силы» со стороны киевских властей, чтобы выдворить монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

Как передавало ИА REGNUM, Киев обязал монахов Украинской православной церкви до 29 марта освободить здания на территории заповедника «Киево-Печерская лавра», поскольку они якобы нарушили условия пользования государственным имуществом.