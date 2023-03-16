Москва, 16 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Бизнес в России не должен упустить шанс для развития в освободившихся нишах, а то не ровен час и некоторые ушедшие из страны компании захотят вернуться, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что ситуация сегодня без преувеличения уникальная для многих отечественных компаний. Так, уточнил он, своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра.

«Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. Отечественный бизнес легко их заменил, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры. Они легко и просто заменили тех, кто покинул РФ.