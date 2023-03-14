Улан-Удэ, , 16:59 — REGNUM Расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. Отечественный бизнес легко их заменил, заявил президент РФ Владимир Путин 14 марта в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры. Они легко и просто заменили тех, кто покинул РФ.

«Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас всё сразу рухнет, но ничего подобного не произошло», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в России растёт производство в сегменте малого и среднего бизнеса. Отечественные товары сразу заполнили ниши на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что антироссийские санкции в будущем могут привести к проблемам, но «всё будет нормально».