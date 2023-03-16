Вашингтон, 16 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Министерство обороны США опубликовало видео потери беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Видеозапись размещена 16 марта в YouTube-канале европейского командования ВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM Cу-27 и MQ 9 Reaper

В комментарии под видео отмечается, что 14 марта два российских истребителя Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» беспилотника, который находился в международном воздушном пространстве.

В заявлении говорится, что после того, как Су-27 сбросил топливо на БПЛА, произошёл удар винта MQ-9, в результате чего силам США якобы пришлось сбить дрон в международных водах.

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Напомним, 14 марта США заявили, что над Чёрным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9, и обвинили Россию в этом инциденте, заявив о «небезопасном перехвате» дрона.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что MQ-9, направлявшийся в сторону российской границы, перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. При этом российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали с ним в контакт.

16 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что MQ-9 находился в границах временно установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства. По его словам, Штаты не учли ограничения в этой зоне. Остин был предупреждён, что Россия намерена реагировать соразмерно на подобные нарушения.