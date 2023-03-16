Остин и Шойгу обменялись мнениями об инциденте с беспилотником США над Чёрным морем

Москва, , 04:07 — REGNUM В телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Москве считают провокацией полёты американских беспилотников над Чёрным морем. Беседа глав оборонных ведомств состоялась 15 марта.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Темой встречи стал инцидент с нахождением принадлежащего США летательного аппарата в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства. Шойгу подчеркнул, что Штаты не учли ограничения в этой зоне и указал на разведывательные цели, преследуемые беспилотником. Остин был предупреждён о том, что Россия намерена реагировать соразмерно на подобные нарушения и призвал к ответственным действиям ради недопущения столкновения ядерных держав.

Остин подчеркнул, что беспилотник находился в международных водах и полёты в таких зонах будут продолжаться. В министерстве обороны США заверили, что нарушений не было и призвали российских военных лётчиков действовать «безопасно и профессионально». Глава Пентагона также заявил о том, что ядерные державы должны показывать пример коммуникабельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве России в Вашингтоне намерены продолжать взаимодействие с представителями власти США после инцидента с беспилотником и надеются на аналогичный настрой политиков с американской стороны, заявил глава дипмиссии РФ в Штатах Анатолий Антонов. Он констатировал, что информация о временных воздушных границах в Чёрном море в связи с проведением спецоперации была доведена заблаговременно до международного сообщества.