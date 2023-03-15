Симферополь, 15 марта, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Внимание СМИ 15 марта приковано к истории с беспилотником MQ-9, который летал около Крыма с выключенным транспондером и упал в Чёрное море. По данным Минобороны РФ, накануне в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в результате резкого маневрирования. Аппарат перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, пояснили в военном ведомстве, подчеркнув, что российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Цитата из видео Анимация на тему падения MQ-9 Reaper в Чёрное море телеканала CBS

Посол России в США Анатолий Антонов по итогам консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен после инцидента с MQ-9, заявил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации. По его словам, речь идет о многоцелевом ударном БПЛА, который может нести 1,7 тысячи килограммов взрывчатки или несколько бомб.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — подчеркнул российский дипломат.

Беспилотник вылетел с базы в Румынии, пишет The New York Times со ссылкой на военного представителя США. Обычно разведка у Крыма длится 9–10 часов. С помощью сложных камер и датчиков дрон может заглянуть на территорию полуострова. В статье также говорится, что беспилотник может нести ракеты Hellfire, но он не был вооружён.

В Пентагоне в случившемся обвинили российских лётчиков, которые были подняты на перехват. То, каким образом российский истребитель сбил беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper, представил телеканал CBS. Из нарисованной анимации следует, что российские летчики якобы поднырнули под брюхо БПЛА и осуществили сброс топлива, после чего беспилотник пошел на дно.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признался, что MQ-9 не впервые занимается разведкой над Черным морем, поскольку это важный международный водный маршрут.

«Очередная американская провокация над Чёрным морем пошла не по плану, и теперь в руках российских военных элементы современного ударного беспилотника ВС США MQ-9 Reaper», — написал в своем телеграм-канале экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич. В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы затонувший в Черном море американский беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки. Характер этих мер не уточняется. Также известно, что Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отменил несколько вылетов разведывательных БПЛА MQ-9 Reaper. Один утренний вылет был запланирован 15 марта из Италии в направлении Крыма, другой — из Литвы в направлении Калининграда.

Также отменён и вечерний вылет БПЛА из Румынии в направлении украинской границы.

О реакции Вашингтона на падение MQ-9 высказался в соцсетях даже сын экс-президента США Дональд Трамп-младший: «ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российский самолет в «безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях». Экологически небезопасно. Вот о чем они беспокоятся. А не о начале Третьей мировой».

Нет ничего удивительного, что очередной летающий около полуострова воздушный объект приняли за угрозу, отмечает в своем телеграм-канале военкор Юрий Подоляка. По его мнению, это абсолютно логично на фоне регулярных налетов украинских беспилотников на Крым, которые происходят при прямой поддержке США.

«И именно такие инциденты могут заставить лиц в Пентагоне поумерить пыл и если не снизить разведывательную активность в Черном море, то хотя бы начать летать на большем отдалении от российского побережья», — считает журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что беспилотник MQ-9 упал в Чёрное море возле российских границ по причине резкого маневрирования, известили в Минобороны РФ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил представить себе реакцию властей США на обнаружение дрона из РФ у берегов Штатов.