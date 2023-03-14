Вашингтон, 15 марта, 2023, 00:06 — ИА Регнум. После инцидента с беспилотником MQ-9 над Черным морем посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Госдеп. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонова вызвали в Госдепартамент после случившегося с американским БПЛА. Он явился в ведомство в 16:05 по местному времени.

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Посол США в России Линн Трейси должна посетить МИД РФ, также в ключе происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне считают, что Россия ещё не успела получить части рухнувшего 14 марта в Черное море беспилотного летательного аппарата MQ-9, который был перехвачен истребителями РФ.