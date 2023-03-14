Москва, 14 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о проработке рабочего визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Визит прорабатывается», — приводит её слова ТАСС.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции, что глава внешнеполитического ведомства страны в ближайшем будущем отправится в Москву. По его словам, цель визита — обсуждение вопроса о встрече с коллегами из РФ и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее президент России Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что акцент в беседе был сделан на двусторонних отношениях стран.