Вашингтон, 13 марта, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телефон

Точную дату разговора назвать в Белом доме не могут, но отметили, что он состоится «в скором будущем».

«Президент Байден ранее заявлял, что готов провести телефонный разговор с председателем КНР», — сказал Салливан в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин намерен посетить Москву 20–27 марта.