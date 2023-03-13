Байден намерен поговорить по телефону с Си Цзиньпином
Президент США Байден намерен поговорить по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином
Вашингтон, 13 марта, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Телефон
Точную дату разговора назвать в Белом доме не могут, но отметили, что он состоится «в скором будущем».
«Президент Байден ранее заявлял, что готов провести телефонный разговор с председателем КНР», — сказал Салливан в ходе брифинга.
Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин намерен посетить Москву 20–27 марта.