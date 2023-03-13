Reuters сообщил о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе

Москва, , 13:26 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву на следующей неделе, 20–27 марта, передаёт 134 марта Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Си Цзиньпин Mfa.gov.cn

Запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сказано в сообщении.

От официальных комментариев о возможном визите отказались как в Москве, так и в Пекине, сказано также в сообщении агентства.

Как сообщалось ранее, 13 марта пресс-секретарь России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном приезде председателя КНР заявил, что все государственные визиты анонсируются «по взаимной договоренности сторон».

1 марта на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро президент России рассказал, что готовится ко встрече с Си Цзиньпином и хочет показать ему московский метрополитен.