Москва, 13 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В работе приложений, интернет-банка и сайта Росбанка наблюдаются временные трудности из-за крупной DDOS-атаки, сообщили 13 марта в пресс-службе кредитной организации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости «Росбанк»

«Основные системы банка работают в штатном режиме. Ситуация под контролем», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в банке технически готовы к подобным обстоятельствам, задействованы все специалисты кредитной организации по данному направлению.

«Мы делаем всё возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк в 2022 году успешно смог отразить 490 крупных хакерских DDoS-атак, кроме этого, он предотвратил хищение 173 млрд рублей средств клиентов.

Отметим, что около 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с Украины, на территории которой работают порядка 800–900 кол-центров злоумышленников. Весной Сбербанк запустит услугу, при помощи которой будет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников денежные средства.