Москва, 11 марта, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Stormer HVM производства Великобритании высокоточным барражирующим боеприпасом. Видеозапись опубликована в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА на донецком направлении СВО», — отметили в Минобороны РФ.

Согласно полученной информации, барражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ, в частности артиллерийских орудий, самоходных артиллерийских установок и самоходных зенитных ракетных систем.

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