Москва, 11 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Медаль «За отвагу» получил младший сержант Алексей Фомин за решительные действия в зоне специальной военной операции. Фомин быстро среагировал и сбил штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается 11 марта в телеграм-канале Минобороны РФ.

Цитата из видео Младший сержант Алексей Фомин награжден медалью «За отвагу» Медаль

Стрелок-зенитчик мотострелкового батальона рассказал, что он с напарником находился на передней линии обороны, когда был замечен вражеский штурмовик. Фомин быстро среагировал, схватил ПЗРК и произвел залп.

«Ракета угодила в самолет, он начал снижаться и упал в лесополосе», — рассказал Фомин, добавив, что после беспилотник подтвердил, что был сбит Су-25.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медаль «За отвагу» получил старший матрос ВС России Егор Бураков, действующий в составе батальонной тактической группы в зоне СВО.