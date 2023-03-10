Минск, 10 марта, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с единогласным переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Президент Беларуси Александр Лукашенко от лица белорусского народа и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с единогласным избранием на должность председателя Китайской Народной Республики…», — сообщает белорусское агентство Sputnik 10 марта.

Напомним, о переизбрании Си Цзиньпина на новый пятилетний срок сообщили в пятницу по всем государственным телеканалам Китая.

«Сегодняшнее историческое событие является еще одним ярким подтверждением абсолютного доверия китайского народа и Ваших колоссальных заслуг во всестороннем развитии Китая», — добавил лидер белорусского государства.

Стоит отметить, что Си Цзиньпин стал первым в истории председателем КНР, дважды переизбранным на этот пост.