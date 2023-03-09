Москва, , 14:44 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации сообщило о поражении ключевых элементов военной инфраструктуры в результате «удара возмездия» по Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 9 марта на официальном сайте ведомства.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым «Кинжалом», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины», — говорится в сообщении.

Минобороны отметило, что сегодняшние удары стали ответом на террористические нападения в Брянской области. В заявлении также указывается, что в результате высокоточного удара сорвана переброска резервов ВСУ и железнодорожные перевозки западного оружия и военной техники.

Накануне спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одной российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».