Спикер ВС Украины Игнат сообщил, что ПВО не смогла сбить ни одной ракеты «Кинжал»

Киев, , 12:42 — REGNUM Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал». Об этом 9 марта сообщил спикер ВС Украины Юрий Игнат. Как пишет издание «Страна. ua», Россия якобы впервые применила сразу шесть ракет этого типа.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Игнат, с таким мощным ударом Украина столкнулась впервые.

«Это такая атака… Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что утром 9 марта в Киеве и других регионах Украины произошли взрывы. В ряде областей страны, в том числе Киевской, Сумской и Винницкой, были повреждены системы энергетической инфраструктуры, сообщил глав минэнерго Украины Герман Галущенко.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ факта ударов по инфраструктуре на территории Украины пока не подтверждают. Напомним, что украинские СМИ неоднократно публиковали ложную информацию об ударах ВС РФ по территории Украины.