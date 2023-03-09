ВС России нанесли «Кинжалами» по объектам Украины удар возмездия за теракты в Брянской области

Москва, , 14:13 — REGNUM Массированный удар возмездия высокоточным оружием нанесли по военной инфраструктуре Украины Вооружённые силы (ВС) РФ за теракт украинских боевиков в Брянской области. Об этом 9 марта сообщили в Минобороны России.

Ракеты России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия», — говорится в сообщении и подчёркивается, что все назначенные цели были достигнуты и поражены.

Уточняется, что высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», были поражены ключевые элементы военной украинской инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

Также указывается, что в ходе массированного удара были уничтожены места базирования ударных беспилотников ВСУ, сорвана переброска их резервов и железнодорожных перевозок оружия стран Запада, а также выведены из строя производственные мощности, используемые для ремонта боевой техники и производства боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что серьёзного контрнаступления со стороны ВСУ в Донбассе не предвидится.