Москва, 9 марта, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесли массированный удар возмездия, известило 9 марта Минобороны РФ.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (09.03.2023 г.)

«Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым «Кинжалом», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Также известно, что в результате сегодняшнего удара по территории Украины уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Наступательный характер специальной военной операции (СВО) на Украине сохраняется. Больше всего в живой силе за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении — более 135 военнослужащих. До 115 украинских военнослужащих уничтожены на краснолиманском направлении. На южнодонецком и запорожском направлениях поражены до 65 украинских военнослужащих. На купянском направлении уничтожены до 50 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. На херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

Кроме этого, в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2023 года украинские военные совершили теракт в Брянской области: несколько групп вооруженных диверсантов проникли в приграничный район и напали на мирных жителей. Погибли двое жителей села Любечане Климовского района, ранен ребёнок.