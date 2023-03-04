Донецк, 4 марта, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Накануне, 2 марта, украинские военные, озлобленные успехом российской армии, совершили теракт в Брянской области: несколько групп вооруженных диверсантов проникли в приграничный район и напали на мирных жителей. Погибли двое жителей села Любечане Климовского района, ранен ребёнок. По данным ФСБ РФ, в настоящее время киевских диверсантов выдавили на территорию Украины, по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Российский президент Владимир Путин навал произошедшее терактом, отметив при этом, что террористы открыли огонь по гражданским лицам, хотя видели, что в машине есть дети. В ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» российский лидер подчеркнул также: «У украинских неонацистов и их хозяев ничего не получится, мы их дожмём».

Специальная военная операция на Украине (СВО) продолжается 373-й день. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артемовске (ДНР). Только за одни сутки на донецком направлении было уничтожено до 270 украинских военнослужащих, сообщило 2 марта Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.