Москва, 9 марта, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятости касательно ситуации на Украине.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мне очень жаль, что генеральный секретарь ООН однозначно, по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями, хотя, конечно же, по уставу ООН… он должен занимать нейтральную позицию», — сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции 9 марта.

Накануне Гутерриш пообещал сделать всё необходимое для обеспечения российского экспорта в рамках «зерновой сделки». Португальский политик напомнил, что на следующей неделе в Женеве пройдут переговоры с российской делегацией.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что российская сторона готова к продлению «зерновой сделки» только в том случае, если будут учтены все интересы России.