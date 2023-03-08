Гутерриш обещает принять все возможные меры для снятия препятствий с экспорта удобрений из России

Нью-Йорк, США, , 22:53 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет делать всё, что в его силах, для того, чтобы обеспечить экспорт российских удобрений в рамках зерновой сделки. Об этом заявил 8 марта на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Антониу Гутерриш United Natons

Он сказал, что на следующей неделе российская делегация прибудет в Женеву для переговоров. Во время переговоров вопрос об удобрениях будет обсуждаться с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен.

По словам чиновника, и Гутерриш, и Гринспен предпринимают все необходимые усилия для снятия препятствий экспорту российских удобрений.

Хак отметил, что пока не представляется возможным установить, как отражаются препятствия на пути экспорта российских удобрений на положении нуждающихся стран Африки и на продовольственном кризисе, так как «долгосрочный эффект очень серьёзный».

Напомним, что так называемая «зерновая сделка», регламентирующая вывоз продовольствия из украинских портов, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Также был подписан меморандум между Россией и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Срок действия «зерновой сделки» истекает 18 марта 2023 года.

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